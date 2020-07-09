СМИ: пакистанец обвинил США в распространении коронавируса

ТАСС, 9 июля. Житель Пакистана обвинил США в распространении пандемии коронавируса и подал иск, в котором требует от страны возместить $20 млрд. Как сообщила в четверг газета Dawn , истец Раза Али, переболевший COVID-19, видит причину распространения пандемии, в частности, в "незрелой позиции" американского правительства.

По информации издания, ответчиками в этом гражданском споре выступают американское посольство, генеральное консульство США в Лахоре и другие организации, представляющие интересы США в Пакистане. Суд в Лахоре уже уведомил их о предстоящем разбирательстве.

Как пишет газета, ссылаясь на слова Раза Али, США "несут ответственность за те колоссальные человеческие жертвы, страдания и экономические неурядицы, которые они навлекли на весь мир, включая Пакистан". Истец утверждает, что он и его семья, которая также переболела COVID-19, не смогут полностью восстановить здоровье.

Пакистанец считает, что своими действиями США нарушают обязательства по отношению к мировому сообществу. Он обвинил Вашингтон в "незрелой позиции" американского правительства, которая, по мнению Раза Али, заключается в "безответственных заявлениях" и неспособности сдержать распространение коронавируса в своей стране. Весь причиненный ущерб истец оценивает в $20 млрд.

7 июля президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс об официальном выходе США из Всемирной организации здравоохранения с 6 июля 2021 года. Еще в мае американский лидер обещал полностью прекратить отношения с организацией из-за ее отказа от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация.