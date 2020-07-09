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NBC: мэр Нью-Йорка поможет сделать надпись "Black Lives Matter" у башни Трампа

Ранее Билл де Блазио обещал сделать участки улиц с названием движения во всех районах города

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио намерен принять участие в воспроизведении названия движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") на участке Пятой авеню у небоскреба Trump Tower. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC со ссылкой на собственные источники.

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"Надо помнить, что темнокожие строили Пятую авеню и большую часть страны. Роскошь стала результатом их труда, который так и не был полностью возмещен", - написал на прошлой неделе в Twitter де Блазио. Он расценил критику проекта со стороны Трампа как проявление расизма.

Участок Пятой авеню между 56-й и 57-й улицами на Манхэттене перекрыли в четверг. Градоначальник намерен принять участие в создании на этом месте памятной надписи, которую президент США Дональд Трамп назвал попыткой обесценить городской район, известный шикарными магазинами и дорогой недвижимостью.

В  Trump Tower высотой 202 метра находится штаб-квартира группы компаний Trump Organization, там располагался предвыборный штаб республиканца в 2016 году. В начале июня Билл де Блазио объявил, что участки улиц с названием "Жизни темнокожих имеют значение" появятся во всех районах Нью-Йорка.

Движение BLM принимает самое деятельное участие в массовых протестах, которые сопровождались беспорядками. Протесты вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

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