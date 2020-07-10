"Известия": до 39% выросла доля желающих переехать в частный дом из-за карантина

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Жизнь в собственном доме стала более привлекательна для 39% опрошенных граждан РФ после карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ, с которыми ознакомились " Известия ".

Исследование проводилось в июне, в нем участвовали 1,6 тыс. человек из 150 населенных пунктов, расположенных в 42 субъектах России.

17% опрошенных посчитали квартиры менее предпочтительным видом жилья. Результаты опроса прокомментировал "Известиям" генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, указав на важность развития сегмента индивидуального жилищного строительства и создания комфортных условия для девелоперов. "Индивидуальное домостроение нужно развивать комплексно, оно должно быть интересно инвесторам. Это окажет влияние на объемы строительства жилья в стране, о которых говорится в нацпроекте ("Жилье и городская среда" - прим. ТАСС)", - считает Мутко.

По данным "Известий", стандартные банковские ставки на кредит под покупку загородного дома варьируются от 8 до 15%, в то время как для квартир в многоэтажных домах существует возможность взять льготную ипотеку под 6,5%. Это происходит во многом из-за отсутствия типовых подходов и проектов к строительству, а банкам, в свою очередь, сложно точно оценить предмет залога.

"Во время пандемии спрос на покупку загородной недвижимости действительно подскочил. Однако сейчас нет ясного понимания, будет ли его повышение носить устойчивый характер. Если бы девелоперы были уверены, что активность покупателей сохранится, они бы переориентировались на загородный рынок", - отметила изданию директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова.

По словам опрошенных газетой девелоперов, их пока мало привлекает строительство загородных поселков. Они отмечают большие проблемы с инфраструктурой, рабочими местами, отсутствием крупных торговых объектов и полагают, что изменения в предпочтениях россиян носят временный характер и обусловлены режимом самоизоляции.