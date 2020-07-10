Застройщик в Приморье вырубил 106 краснокнижных деревьев на 2 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Строительная компания во Владивостоке незаконно вырубила 106 краснокнижных деревьев на месте возведения нового жилого комплекса. Предварительно, ущерб составил более 2 млн рублей, сообщила в пятницу прокуратура Приморского края.

"Силами сотрудников Управления Росприроднадзора по Приморскому краю проведен осмотр земельного участка, по результатам которого выявлено более 100 экземпляров Калопанакса семилопастного, занесенного в Красную книгу Российской Федерации и Приморского края. В рамках проводимой прокуратурой города проверки с выходом на место установлено, что из 107 <…> остался 1 экземпляр, остальные деревья уничтожены. По предварительным подсчетам экологический ущерб превысил 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Нарушение выявлено на стройке жилого комплекса "Южный" в ходе проверки по обращениям граждан, а также сообщениям в СМИ. Подрядчику строительных работ внесены предостережения о недопустимости уничтожения деревьев. Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 260 УК РФ ("Незаконная рубка зеленых насаждений").

"Кроме того, в рамках проведенной проверки выявлены нарушения в действиях должностных лиц администрации города Владивостока при выдаче разрешительной документации на снос зеленых насаждений. По данному факту в адрес главы города Владивостока внесено представление об устранении нарушений закона", - сообщает прокуратура.