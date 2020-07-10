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Kyodo: Япония рассмотрит возможность смягчения ограничений на въезд из КНР и Южной Кореи

На первом этапе это затронет деловые поездки

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Власти Японии рассмотрят возможность смягчения введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом ограничений на въезд из 10 государств, включая Китай и Южную Корею. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

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По его данным, решение начать консультации по этому вопросу уже было принято правительством страны. Как отмечает Kyodo, как и в случае с предстоящим смягчением ограничений для Австралии, Новой Зеландии и Таиланда, на первом этапе это затронет деловые поездки.

Из-за пандемии Япония запретила въезд для граждан почти 130 стран, включая США, государства ЕС и Юго-Восточной Азии, Китай, Южную Корею, Россию, Белоруссию, Украину. При этом Япония и Вьетнам уже частично возобновили авиационное сообщение. Ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги отмечал, что вопрос возобновления поездок обсуждается с властями Австралии, Таиланда и Новой Зеландии.

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ЯпонияКитайРеспублика Корея
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