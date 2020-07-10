Трамп раскритиковал мэра Нью-Йорка за надпись с лозунгом Black Lives Matter на Пятой авеню

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес мэра Нью-Йорка Билла де Блазио после того, как тот принял участие в нанесении надписи с главным лозунгом движения Black Lives Matter (BLM, с англ. "Жизни темнокожих имеют значение") на участке Пятой авеню у небоскреба "Трамп Тауэр". Соответствующее заявление глава американской администрации сделал в четверг в интервью телеканалу Fox News.

"Я очень хорошо относился к мэру де Блазио. Я предоставил ему аппараты искусственной вентиляции легких, когда они ему были нужны, я помог ему с больницами, я дал ему все, что было нужно. Я предоставил ему медицинские халаты, защитные маски, экраны", - сказал хозяин Белого дома.

"Я разговаривал с ним множество раз, и он был крайне любезен, а теперь он рисует большую надпись Black Lives Matter прямо посреди Пятой авеню, - посетовал Трамп. - Все владельцы магазинов на Пятой авеню в ярости. И весь город в ярости, негодует". Трамп ранее также назвал надпись попыткой обесценить городской район, известный шикарными магазинами и дорогой недвижимостью. Де Блазио расценил критику проекта со стороны главы государства как проявление расизма.

В четверг мэр Нью-Йорка разместил в Twitter фотографии, на которых видны за работой он, проповедник Эл Шарптон, являющийся одним из самых известных в США борцов за права темнокожего населения, и несколько десятков добровольцев с валиками на длинных ручках. Надпись, выполненная ярко-желтой краской, покрывает примерно треть проезжей части улицы и хорошо видна из окон "Трамп Тауэр". "Население нашего города не просто рисует буквы на Пятой авеню. Мы привержены смыслу этого послания", - написал де Блазио.

В конце июня де Блазио, выступая на брифинге, заявил, что "размещение надписи "Жизни темнокожих имеют значение" у принадлежащего ему (Трампу - прим. ТАСС) здания станет сигналом, что жизни темнокожих действительно имеют значение". Как отметил градоначальник, "темнокожие участвовали в строительстве Нью-Йорка, однако они не получали компенсации за свой труд, за все те ошибки, за все те моменты в американской истории, которые сказались на их жизни".

Движение BLM принимает самое деятельное участие в массовых протестах, которые сопровождались беспорядками и вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.