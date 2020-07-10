Ректор МГЛУ заявила, что искусственный интеллект не сможет полностью заменить переводчика

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Искусственный интеллект, который уже приходит на смену человека во многих профессиях, пока не может занять место профессиональных переводчиков - машине не по зубам ни устный перевод, ни художественный. О том, почему изучение языков остается востребованным и с какими сложностями в период самоизоляции пришлось столкнуться студентам и преподавателям, рассказала ректор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Ирина Краева в преддверии 90-летия вуза. Подобной позиции об искусственном интеллекте придерживаются и выпускники МГЛУ, например Павел Палажченко, долгое время работавший с М. С. Горбачевым и Э. А. Шеварднадзе, считает, что перевод пока еще возможен только "человеческий" или как минимум при участии человека в качестве редактора.

Машина против человека

По словам Краевой, интерес к профессии переводчика долгие годы остается неизменным: "Самые большие конкурсы у нас на переводческий факультет". Специальность не теряет популярности даже в эпоху развития искусственного интеллекта, который, казалось бы, переводит быстро и уже почти без ошибок.

"Недавно на одном заседании в организации, объединяющей европейские университеты, где готовят переводчиков, выступала одна дама из Страсбурга. Она заведует документооборотом в Совете Европы и делала очень интересную презентацию, где показала, что примерно 50% документов они уже переводят, используя искусственный интеллект. Но это типовые договоры, различные формуляры. Речи не идет о том, чтобы, предположим, устные переводы в международных организациях делала машина. А художественный перевод по силам только человеку", - считает Краева.

По ее словам, дело не столько в языке, сколько в самом человеке, его опыте, интересах. При этом ректор все же признает, что машина могла бы заменить переводчика, но "только тогда, когда машины заменят людей вообще".

Лингвистика онлайн

Пандемию ректор МГЛУ назвала форс-мажорным обстоятельством для процесса обучения - пришлось перейти на дистанционный формат. И хотя вуз продолжал работу, возникли и проблемы. Вплоть до таких, что не у всех преподавателей и студентов была нужная техника. Но одной из главных проблем стал вопрос о том, как проводить практические занятия по фонетике.

"Ведь это работа в группе, когда преподаватель слышит, видит артикуляцию и правит. Но мы не прекратили эти занятия. Так, студенты стали записывать начитанное и отправлять преподавателям. Это достаточно сложно, конечно, в группе, например из 12 человек", - рассказала ректор.

Для эффективного изучения языка необходимо живое общение студентов с преподавателем. "Нужна живая коммуникация, живое общение, более того, отдельные наши специальности требуют демонстрации вербального и невербального, поэтому, конечно, без этого не обойтись", - объяснила ректор.

Кроме того, обучение лингвиста и вообще любого специалиста в области коммуникаций всегда подразумевает подготовку к определенной экстралингвистической среде и ситуации. Например, как себя вести, как одеться, как ответить. "Здесь очень много моментов, на которые преподаватель должен реагировать. Офлайн реагировать проще, естественней и эффективней, чем мы можем это делать онлайн", - заключила Краева.

Проблемы дистанционного образования

Сейчас экспертное сообщество в России и в мире опасается, что после коронавируса образование может стать полностью дистанционным. Эти опасения разделяет и ректор МГЛУ: "Я полагаю, что переход полностью на онлайн исключается, потому что в моем понимании, и мое мнение разделяют коллеги, это снизит уровень и качество подготовки".

В то же время какие-то элементы дистанционного образования могут быть использованы в традиционном процессе.

"Были интересные отзывы студентов. Например, некоторые спрашивали, можно ли оставить возможность онлайн-обучения во время болезни. Это интересно: человек не может прийти, но он хочет присутствовать на занятии", - сказала Краева. Также у вуза уже накопился опыт проведения промежуточной и итоговой аттестации в режиме онлайн. Такая форма проведения экзаменов дает возможность присутствовать всем членам комиссии.

Краева отметила, что проблемным моментом остается качественная подготовка в школе, где по разным причинам выделяется мало "живых" часов на иностранный язык. Есть проблемы и с учебниками, в том числе зарубежными, поскольку не всегда они оказываются качественными.

"Полагаю, если иностранный язык станет обязательным предметом в "семье" ЕГЭ, это приведет к повышению качества иноязычной подготовки в средней школе", - заключила Краева.

Русский жестовый

Она также рассказала, что самым востребованным остается английский язык. За ним следуют испанский и китайский. Всего в вузе обучают 37 языкам. При этом в инязе учат не только вербальной коммуникации.

"Мы готовим переводчиков русского жестового языка, собственно говоря, жестовой коммуникации. Слышащие студенты изучают вербальный английский язык и русский жестовый. И наши выпускники уже переводят в структурах ООН, работают в Великобритании, Швейцарии, во многих других местах. Очень востребована переводческая профессия", - продолжила ректор.

Выпускники МГЛУ работают почти во всех международных организациях, и не всегда их профессия связана только с переводом. "Ты можешь прийти в МИД переводчиком, а в результате закончишь в ранге чрезвычайного и полномочного. То же самое может быть в любой международной организации. Кроме того, среди наших выпускников очень много журналистов", - отметила Краева.

Переводчики вне политики

Работа многих переводчиков связана с политикой, при этом выпускник иняза Палажченко считает, что даже в этой сфере на первом месте все-таки стоит умение работать с языком.

"Если политический смысл есть, то передать его можно только в том случае, если переводчик владеет искусством перевода. Это то, чему как раз учили меня и всех нас в инязе на переводческом факультете. И тот уровень, который был достигнут в обучении переводу еще в советское время и который сохраняется сейчас, это выдающееся достижение", - отметил Палажченко.

С ним согласен и советник МИД Дмитрий Авдеев: "Язык - это один из инструментов политики, вспомогательный, не основной. В инязе нам прививают такое отношение к этой дихотомии политики и языка. Мы всего лишь облегчаем международное общение, делаем доступными какие-то вещи, которые написаны на иностранных языках для нашего руководства и наоборот. Мы никоим образом в политику не вмешиваемся, мы передающее звено".

Дело техники

Палажченко также отметил, что перевод пока еще возможен только "человеческий" или как минимум при участии человека в качестве редактора. "Конечно, есть некоторые тексты - однотипные, которые пишутся по определенным законам и определенным шаблонам, и они поддаются автоматизированному переводу. Хотя даже в этих случаях участие человека необходимо. Во-первых, для того, чтобы отработать терминологию, во-вторых, чтобы неизбежные ошибки, которые делает машина и, наверное, еще долго будет делать, исправить", - отметил он.

По его мнению, последние 10-15 лет системы машинного перевода дают тексты, которые достаточны для ознакомления с основным содержанием того или иного текста, но не более.

"Где достигнут большой успех, так это электронные словари, которые можно постоянно пополнять - в этом их выгодное отличие от бумажных словарей. Конечно, поскольку их делают люди, качество у них разное, но сам электронный формат дает очень большие плюсы и преимущества", - сказал Палажченко.

Авдеев же считает, что искусственный интеллект очень здорово помогает в работе письменного переводчика. "Однако заменить человека пока еще не удается, еще не настолько технология совершенна, чтобы ввели текст, и он был переведен так, как нужно, со всеми стилистическими нюансами и тонкостями терминологии. Может, лет через 10 доведут до такого уровня технику", - заключил он.

Согласен с этим мнением советский и российский литературный переводчик с английского языка, поэт-песенник, доцент МГЛУ Михаил Загот.

"Технологии пока способны заменить какие-то простые вещи, какие-то стандартные письменные переводы, какие-нибудь договоры, что-то такое. Но, если пара шагов в сторону, то это уже не работает, и без человеческого фактора не обойтись. Другое дело, что сейчас на наших глазах меняется формат, уже люди синхронный перевод делают из дома онлайн. Техника помогает людям, но она их не заменяет", - считает Загот.

О вузе

МГЛУ, ранее Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза, сегодня является базовой организация по языкам и культуре в России.

Вуз образован 10 июля 1930 года по постановлению Совета народных комиссаров РСФСР как Институт Новых Языков в Москве на базе высших курсов новых языков. В 1935 году переименован в Московский государственный педагогический институт иностранных языков (МГПИИЯ). В 1990 году был преобразован в Московский государственный лингвистический университет.

В МГЛУ ведется подготовка бакалавров, магистров и специалистов со знанием двух иностранных языков по различным специальностям и направлениям: "Перевод и переводоведение", "Международные отношения", "Реклама и связи с общественностью", "Журналистика", "Политология", "Документоведение и архивоведение", "Информационная безопасность" и др.

Университет сотрудничает с 93 ведущими вузами из 34 стран мира. В 2019-2020 учебном году в МГЛУ обучались 6 318 студентов.