Власти Камчатки приняли решение не открывать пришкольные лагеря в 2020 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июля. /ТАСС/. Проведение летней оздоровительной кампании 2020 года в пришкольных лагерях на Камчатке отменили ради безопасности детей, сообщается на сайте краевого правительства.

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, открытие организаций отдыха детей и их оздоровления в этом году возможно только на третьем этапе снятия ограничительных мер при коэффициенте распространения инфекции не более 0,5. На данный момент в Камчатском крае действует первый этап, а коэффициент распространения составляет 0,8, что не позволяет рассматривать возможность открытия пришкольных лагерей", - говорится в сообщении краевого министерства образования.

Всего же в 2019 году в детских оздоровительных лагерях полуострова отдохнули около 7 тыс. ребят, в пришкольных - около 13 тыс.

Режим полной самоизоляции на Камчатке ввели 1 апреля и продлили до 15 июля. В настоящий момент на полуострове 2,6 тыс. официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 1 181 пациента выздоровели, 57 умерли.