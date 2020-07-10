{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Камчатки приняли решение не открывать пришкольные лагеря в 2020 году

Организации отдыха детей откроют при коэффициенте распространения инфекции не более 0,5

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июля. /ТАСС/. Проведение летней оздоровительной кампании 2020 года в пришкольных лагерях на Камчатке отменили ради безопасности детей, сообщается на сайте краевого правительства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, открытие организаций отдыха детей и их оздоровления в этом году возможно только на третьем этапе снятия ограничительных мер при коэффициенте распространения инфекции не более 0,5. На данный момент в Камчатском крае действует первый этап, а коэффициент распространения составляет 0,8, что не позволяет рассматривать возможность открытия пришкольных лагерей", - говорится в сообщении краевого министерства образования.

Всего же в 2019 году в детских оздоровительных лагерях полуострова отдохнули около 7 тыс. ребят, в пришкольных - около 13 тыс.

Режим полной самоизоляции на Камчатке ввели 1 апреля и продлили до 15 июля. В настоящий момент на полуострове 2,6 тыс. официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 1 181 пациента выздоровели, 57 умерли.

Теги
РоссияКамчатский край
Пандемия коронавируса нового типа
СМИ: испытания показали отсутствие эффективности "Фавипиравира" при лечении коронавируса
Прошедшие в Японии тесты продемонстрировали отсутствие видимой разницы в результатах лечения у тех пациентов, кто принимал "Фавипиравир", и тех, кто его не использовал, передает агентство Kyodo
Читать полностью