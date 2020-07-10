Медики во главе с замруководителя ФМБА прибудут на Байконур из-за вспышки коронавируса

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Еще один сводный медицинский отряд Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) будет доставлен в пятницу на Байконур спецбортом Роскосмоса из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

"Сегодня, 10 июля 2020 года, на комплекс "Байконур" прибудет сводный медицинский отряд ФМБА России во главе с заместителем руководителя ФМБА России Владимиром Романовым и начальником Управления здравоохранения и промышленной медицины ФМБА России Михаилом Ратмановым", - говорится в сообщении.

Также на Байконур будут доставлены четыре аппарата ИВЛ, 10 дополнительных кроватей, передвижной рентгеновский аппарат, 10 концентраторов кислорода, 10 медицинских мониторов, 6 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты.