Более 780 россиян, находившихся в Таджикистане, вернулись на родину

ДУШАНБЕ, 10 июля. /ТАСС/. Свыше 780 российских граждан, остававшихся в Таджикистане из-за временных ограничений международного авиасообщения в связи с пандемией, вернулись на родину. Авиакомпании двух стран осуществили вывозные рейсы в течение последних десяти дней, сообщает в пятницу пресс-служба посольства РФ в Таджикистане.

"С 30 июня по 9 июля 2020 года состоялись семь рейсов авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Сомон Эйр" и "Таджик Эйр", на которых из Таджикистана на родину вернулись 783 россиянина", - сообщили в дипведомстве. В нем отметили, что вывозными рейсами вылетели также граждане Таджикистана, имеющие основание для въезда в Россию, и Армении, следовавшие транзитом. Российское посольство выразило благодарность российским и таджикским ведомствам, а также авиакомпаниям двух стран за эффективное взаимодействие, которое позволило осуществить эти рейсы. В дипведомстве заверили, что работа по возвращению россиян, остающихся в Таджикистане, будет продолжена.

В апреле таджикские власти ввели временный запрет на въезд и выезд из страны граждан всех иностранных государств из-за угрозы распространения коронавируса. С 20 марта 2020 года таджикские власти в связи с пандемией приостановили все международные рейсы. Вместе с тем российская сторона уже организовала ряд спецрейсов для вывоза россиян на родину.

Первые 15 заболевших были выявлены в стране 30 апреля. По последним данным, в Таджикистане зарегистрировано 6 410 человек с коронавирусом, с начала пандемии от этой инфекции выздоровели 5 067 человек, зафиксировано 54 летальных исхода. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 15 июня возобновили деятельность непродовольственные рынки, торговые центры, гостиницы, точки общепита и салоны красоты. В общественных местах, пассажирских терминалах, в транспорте, в магазинах и лечебных учреждениях обязателен масочный режим, за нарушение которого введены штрафы.