Медведев: Россия передала другим странам более 600 тыс. тест-систем на коронавирус

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия направила в другие страны более 600 тысяч тест-систем на коронавирус.

"В числе первых в мире России удалось начать производство диагностических тест-систем на новую коронавирусную инфекцию, которые сегодня используются не только у нас в стране, но и в более чем 30 иностранных государствах", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О мерах по активизации международного взаимодействия Российской Федерации по профилактике и борьбе с новой коронавирусной инфекцией и иными эпидемиологическими заболеваниями". По его данным, "к настоящему моменту за рубеж направлено весьма значительное количество российских тест-систем - больше 600 тысяч, реагентов, причем большая их часть передана ближайшим соседям РФ по Евразийскому экономическому союзу (в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и РФ), по СНГ".

Взаимное сотрудничество

Страны на постсоветском пространстве ориентируются на опыт России в экстренных случаях, что показала нынешняя пандемия коронавируса. Во взаимодействии с РФ по противодействию коронавирусу заинтересованы и другие государства, заявил Медведев.

"Пандемия показывает, что в экстренных случаях, угрожающих биологической безопасности, страны постсоветского пространства действительно ориентируются на нас", - сказал Медведев. По его мнению, "этому способствует и общность языка, и выверенные совместные подходы к реагированию на инфекционные угрозы, адаптированные еще с советских времен".

"К обмену опытом с Россией в области разработки, производства, испытания препаратов, вакцин проявляют интерес и другие партнеры - государства Африканского региона, Ближнего Востока, они уже выразили заинтересованность даже в закупке ряда препаратов", - сообщил заместитель председателя СБ РФ.

Авторитет ВОЗ

Россия выступает за укрепление авторитета Всемирной организации здравоохранения, поскольку замены такой организации нет, заявил Медведев.

По мнению Медведева, чтобы справиться с пандемией коронавируса нужны не только меры внутри отдельных стран, а "надо придать новый импульс международному сотрудничеству". "Россия с самого начала [пандемии] наладила регулярный контакт с профильными ведомствами других стран, мы продолжаем выступать за укрепление авторитета Всемирной организации здравоохранения, несмотря на значительное количество критических стрел, которые были выпущены в адрес ВОЗ по разным причинам", - подчеркнул заместитель председателя СБ. Он уверен: "Другой организации, которая занималась бы координацией многосторонних усилий по борьбе с пандемией, просто не существует".