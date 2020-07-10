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Пандемия коронавируса нового типа

Группа экспертов ВОЗ отправилась в Китай

В состав группы входят эпидемиологи и зоологи

ТАСС, 10 июля. Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправилась в Китай для определения происхождения коронавируса нового типа. Об этом сообщила представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге организации в пятницу.

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"Они вылетели, находятся сейчас в полете, группа будет определять объем работ", - приводит ее слова агентство Reuters. Отмечается, что в состав группы входят эпидемиологи и зоологи.

В среду глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что основная задача группы будет заключаться в том, чтобы подготовить основу и план работы для возглавляемой ВОЗ международной миссии. Цель экспертов будет заключаться в том, чтобы продвинуться в понимании животного происхождения вируса и определить, как он передался от животных человеку.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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