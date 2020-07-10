ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике прошел 10 июля без серьезных происшествий, в штатном режиме. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.

Экзамен сдавали более 392 тыс. человек, в том числе свыше 351 тыс. выпускников 2020 года. Свои результаты участники узнают не позднее 24 июля.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Следующие экзамены по физике и истории пройдут 13 июля.