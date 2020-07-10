Жаркую погоду без осадков прогнозируют в Санкт-Петербурге в третьей декаде июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Период кратковременных дождей с возможными грозами и градом, установившийся в Санкт-Петербурге с начала месяца, закончится ближе к третьей декаде июля, когда в городе, как ожидается, установится жаркая и сухая погода. Об этом сообщил ТАСС в пятницу главный синоптик города Александр Колесов.

"[Исходя] из нашего долгосрочного прогноза и того, что сейчас видно, все-таки должна быть вторая половина более теплая: температуры будут намного выше, чем сейчас - не 20 градусов, а 21-26 [градусов], в какие-то дни и до 30 [градусов] должно доходить. Все-таки рассчитываем, что в какой-то момент установится антициклон. До начала третьей декады - все еще дожди, влияние атмосферных фронтов: там и ливни, и грозы, а где-то и град будет - в разные дни по-разному. Но все-таки на третью декаду надеемся, что она будет и теплее, и должен какой-то период сухой быть", - сказал собеседник агентства.

В ближайшую неделю погода в городе будет формироваться под постоянным влиянием циклонов, в этот период ожидаются кратковременные дожди. "[11 июля] во второй половине дня будет снова сильный ветер, порывы до 15-20 м/с. Уже в воскресенье все нормально будет снова. Пока циклоны идут, так что кратковременные дожди, температура в районе 20 градусов держится постоянно (с небольшими отклонениями)", - отметил синоптик, добавив, что небольшой перерыв с точки зрения осадков ожидается 15-16 июля.

Ранее сообщалось, что июнь этого года в Санкт-Петербурге стал одним из пяти самых теплых за почти полуторавековую историю метеонаблюдений, средняя температура воздуха за месяц на 3,5 градуса превысила норму. В первом месяце лета 2020 года в городе было зафиксировано два температурных рекорда, причем подряд - 17 (27,7 градуса) и 18 июня (32,4 градуса). В эти дни были перекрыты прежние максимумы, установленные в 1905 году.