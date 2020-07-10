Сдвоенные составы "Ласточек" пустят из Краснодара на Черноморское побережье

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. "Ласточки" из Краснодара на Черноморское побережье будут курсировать сдвоенными составами до конца сентября в связи с повышенным спросом у пассажиров. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"В связи с повышенным спросом у пассажиров АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") в два раза увеличивает количество вагонов ряда электропоездов "Ласточка", связывающих кубанский краевой центр с Черноморским побережьем. До конца сентября сдвоенным составом курсируют поезда № 815/816 Краснодар - Роза Хутор и № 801/802 Краснодар - Адлер", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в СКЖД, для защиты здоровья пассажиров и сотрудников принимается комплекс специальных мер. Так, перед выходом в рейс вагоны проходят обязательную дезинфекцию, уборка с применением специальных обеззараживающих средств осуществляется и в пути следования. После отправления составов проводится обязательная термометрия всех пассажиров бесконтактным термометром. Также в вагонах организована продажа средств индивидуальной защиты.

Туристическая отрасль в Краснодарском крае признана наиболее пострадавшей в период пандемии: с 28 марта курорты, отели и гостиницы не принимали отдыхающих. С 1 июня возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию, с 21 июня режим карантина был снят, разрешено возобновление приема отдыхающих всеми средствами размещения, 14-дневная изоляция в обсерваторах осталась обязательной только для граждан, прибывающих на Кубань из-за рубежа, а с 27 июня в регионе возобновили работу объекты туристического показа. При этом объекты развлечений по-прежнему остаются закрытыми.

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, в 2019 году турпоток в регионе составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева ранее сообщала ТАСС, что в текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн отдыхающих. Из-за пандемии коронавируса в крае ввели мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.