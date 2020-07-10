На Кубани открыли информационно-обучающий пункт для автотуристов

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Информационно-обучающий пункт открыло УГИБДД совместно с региональным Минздравом и центром "Медицины катастроф" на трассе М-4 "Дон" в районе города Горячий Ключ, ведущей к черноморским курортам. В нем водителям проверяют показания здоровья, а также напоминают навыки оказания первой медицинской помощи, сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

"Первый информационно-обучающий пункт после снятия ограничительных мер был организован в Горячеключевском районе по инициативе Госавтоинспекции совместно с Министерством здравоохранения и регионального центра "Медицина катастроф". Необходимость разъяснительной работы обусловлена увеличением транспортного потока, двигающегося по территории региона, а также зафиксированными фактами дорожно-транспортных происшествий по причине усталости и сна за рулем со стороны иногородних водителей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пункт открыт на трассе М-4 "Дон". К участию в мероприятии приглашались водители и пассажиры транспортных средств из других регионов, пожилые автовладельцы, водители автобусов. На площадке водителям проверяли давление и пульс, также врач давал рекомендации. Кроме того, автотуристам напомнили навыки оказания первой помощи пострадавшему.

"Сотрудники отдела пропаганды краевого управления Госавтоинспекции подготовили специальные листовки, демонстрирующие из каких элементов состоит безопасное путешествие. Они напомнили какие участки на маршруте наиболее опасные и как правильно двигаться по серпантину", - добавили в пресс-службе.

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, в 2019 году турпоток в регионе составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева ранее сообщала ТАСС, что в текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн отдыхающих. Из-за пандемии коронавируса в регионе ввели мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.