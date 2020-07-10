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В Кировском районе Махачкалы отремонтируют в два раза больше многоквартирных домов

До конца текущего года в районе планируется капитальный ремонт в 22 многоквартирных домах, в прошлом году капремонт был проведен в 11 домах

МАХАЧКАЛА, 10 июля. /ТАСС/. Фонд капитального ремонта Республики Дагестан отремонтирует 22 многоквартирных дома в Кировском районе Махачкалы в текущем году, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС сообщил в пятницу помощник главы Кировского района Махачкалы Гянжеви Гаджибалаев.

"До конца текущего года планируется капитальный ремонт в 22 многоквартирных домах Кировского района Махачкалы. Это в два раза больше, чем в прошлом году, когда капремонт был проведен в 11 многоквартирных домах", - сказал собеседник агентства.

По словам главы Кировского района Махачкалы Салиха Сагидова, в этих домах планируются обновление кровли, фасадов домов, замена систем инженерной коммуникации. "В каких-то из них будут отремонтированы крыши, где-то установят новые лифты, отремонтируют коммуникации, а в некоторых домах одновременно пройдут несколько видов работ. То есть будет отремонтировано все то, что вот уже многие годы находилось в удручающем состоянии", - приводит слова Сагидова его помощник.

Ранее ТАСС сообщал, что в этом году фонд капремонта Дагестана планирует отремонтировать рекордное количество домов - 132 многоквартирных дома, на это будет направлено около 600 млн рублей.

В 2019 году фонд капремонта Дагестана благодаря увеличению собираемости взносов отремонтировал 99 многоквартирных домов вместо запланированных 50. На эти цели было направлено свыше 362 млн рублей. В домах были заменены кровля, инженерные коммуникации, обновлены фасады зданий.

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