Естественная убыль населения по итогам пяти месяцев в России составила 221 тыс. человек

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Естественная убыль населения в России, то есть превышение числа умерших над числом родившихся, за первые пять месяцев 2020 года составила 221 тыс. человек, сообщается в пятницу на сайте Росстата.

Так, за январь - май в России умерло 783 тыс. человек, а родилось 562 тыс. человек. В прошлом году за аналогичный период естественная убыль населения составляла 180 тыс. человек.

Что касается браков, то за первые пять месяцев их число сократилось на 55 тыс. - с 260 тыс. в 2019 году до 205 тыс. в этом году. Также сократилось и число разводов - оно уменьшилось на 75 тыс., с 250 тыс. до 175 тыс.

По данным Росстата, на 1 января 2020 года население России составило 146,7 млн человек.