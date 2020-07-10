Коллегию присяжных по делу банды Пичугина сформируют в сентябре из 1 600 кандидатов

СЫКТЫВКАР, 10 июля. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми приступил к отбору кандидатов в коллегию присяжных для участия в рассмотрении уголовного дела лидера и участников банды Юрия Пичугина, на счету которой шесть убийств. Присяжных оберут из 1,6 тыс. кандидатов, сообщили ТАСС в суде.

"Суд приступил к отбору присяжных. В своем постановлении судья определил вызвать в суд 1 600 кандидатов в присяжные заседатели. Из них отберут восемь основных и шесть запасных. Формирование коллегии присяжных планируется в сентябре", - сообщили ТАСС в суде.

На 13 июля назначено следующее заседание, идет подготовительная часть судебного заседания, рассматриваются процессуальные вопросы, добавили в суде.

Ранее в июне суд вынес решение о рассмотрении дела с участием присяжных, на чем изначально настаивали обвиняемые и их адвокаты.

О деле банды Пичугина

В уголовном деле 18 фигурантов, один содержится под домашним арестом, остальные - под стражей, в том числе лидеры преступного сообщества Юрий Пичугин, Виктор Карпов, Хадис Азизов, Сергей Вануйто. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, создании устойчивой вооруженной группы (банды), совершении шести убийств, покушении на убийство, похищении человека, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, вымогательстве, мошенничестве.

Еще три фигуранта заключили досудебные соглашения, им уже вынесены приговоры. 49-летний Махач Азизов приговорен к 7 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 600 тыс. рублей, у него конфискованы деньги, полученные преступным путем. 41-летний Октай Эфендиев приговорен к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей, 51-летний Игорь Пармон - к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 800 тыс. рублей.

По данным следствия, в период с 1992 по 1994 год Пичугин, являясь так называемым вором в законе, создал на территории Коми организованную группировку для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. В нее вошли ранее судимые люди, спортсмены, а также лица, проходившие военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органах. Применяя насилие, они незаконно изымали у предпринимателей деньги под видом обеспечения их личной безопасности, совершали махинации с недвижимостью, телефонные мошенничества, разбойные нападения на магазины.

В СК РФ сообщали, что на вооружении участников преступного сообщества был солидный арсенал оружия и боеприпасов. В ходе обысков были обнаружены и изъяты оружейные схроны, у членов банды были пистолеты, пистолет-пулемет, автоматы, помповое ружье, обрез охотничьего ружья, огнестрельное оружие неустановленной системы, электродетонатор, приборы для бесшумной стрельбы, патроны различных калибров, прицельный станок. В деле насчитывается 311 томов, около 700 свидетелей.