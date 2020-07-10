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Пандемия коронавируса нового типа
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Летальность коронавируса в России в мае составила от 2,48% до 4,14%

Ранее глава Росстата Павел Малков заявил, что коронавирус стал основной причиной смерти 7 444 россиян

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Летальность коронавирусной инфекции в России в мае в зависимости от методики подсчета составила от 2,48% до 4,14%, следует из подсчетов ТАСС на основе озвученных в пятницу данных Росстата.

Как сообщил глава ведомства Павел Малков, коронавирус стал основной причиной смерти 7 444 россиян, но в 1 800 случаях это пока не подтверждено окончательно. В этом случае уровень смертности составит 2,48%.

Если учитывать 1 530 случаев, когда коронавирус повлиял на развитие других заболеваний и стал косвенным фактором смерти, летальность составит 2,98%. По подсчетам ТАСС, если учесть также случаи, когда у пациентов был выявлен коронавирус, но они умерли по другим причинам, показатель достигнет 4,14%.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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