В Вологодской области горевшую от удара молнии церковь XIX века восстановят силами жителей

ВОЛОГДА, 10 июля. /ТАСС/. Жители села Кичменгский Городок Вологодской области восстановят церковь Успения Пресвятой Богородицы XIX века, которая накануне вечером была повреждена в результате удара молнии и последующего за ней пожара, сообщил ТАСС настоятель местного храма Александра Невского отец Сергий (Щепелин).

В четверг молния ударила в купол церкви, произошел пожар. Церковь не эксплуатировалась, до ЧП планировалось оштукатурить фасад храма, но теперь, по словам настоятеля, силы также будут направлены на замену выгоревшей кровли и малых куполов

"Конечно, храм будем восстанавливать всем миром, силами жителей. Вчера из-за удара молнии полностью выгорела крыша, кроме центрального купола и колокольни. Молния ударила, загорелся малый купол и по стропилам, по деревянным конструкциям внутри выгорело все. Во время тушения проливали, поэтому частично нарушена штукатурка внутри храма, но главное - это крыша. Придется полностью менять кровлю и четыре малых купола, включая кровельное железо, после пожара оно непригодно", - рассказал ТАСС настоятель.

По его словам, до пожара в храме была восстановлена колокольня и оставалась только наружная и внешняя отделка. Теперь, после ЧП, жители уже с 11 июля планируют начать восстанавливать кровлю.

Церковь расположена в центре села, в свое время она не была достроена. Не является памятником, но это историческая память для местных жителей, подчеркнул священнослужитель. Церковь была построена в 1700 году по обету в честь Успения Пресвятой Богородицы после избавления от свирепствовавшей тогда моровой язвы. В 1780 году она сгорела, но на ее месте построили новую.

В 1893 году начали строить каменный Успенский храм. К 1906 году он был практически завершен, но достроить и освятить храм не успели. С приходом советской власти были снесены колокольня и купола, в церкви находилась столярная мастерская, затем длительное время она была бесхозной.