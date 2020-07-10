Начался решающий этап конкурса для школьников "Большая перемена"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Этап решения практических задач "Командное состязание" начался для участников конкурса для школьников "Большая перемена". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Командное состязание" станет решающим этапом конкурса. Если на предыдущих этапах ребята пытались сформулировать, что им интересно и как они хотят реализовать себя в мире, то этот этап отвечает уже совершенно иным задачам. Теперь нашим участникам предстоит проявить себя не словами, а делами, преобразовать мир в том направлении, которое они выбрали", - цитирует пресс-служба слова директора проекта "Проектория" Светланы Патрикеевой.

Она уточнила, что конкурсантам, в частности, будет предложено спроектировать арт-пространство, создать концепцию "умного города", составить уникальный туристический маршрут или разработать систему защиты персональных данных от киберугроз.

В пресс-службе уточнили, что этап будет длиться до 22 июля. "Участникам предстоит сформировать команды из двух-пяти человек и пригласить наставника - любимого педагога. Им может стать школьный учитель, тренер из спортивной секции или педагог из школы искусств. Вместе с командой участники будут работать над решением кейсовых заданий, которые разработали партнеры конкурса "Большая перемена", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, для участников конкурса подготовлены 58 практических задач по девяти направлениям конкурса". "Это практические задания, посвященные какой-либо отраслевой проблеме. Участникам предстоит проанализировать разные точки зрения и на их основе найти собственное решение. Кейсовое задание требует не только демонстрации глубоких знаний по заявленной теме, но и активных действий: кому-то понадобится создать схему или модель, кто-то разработает концепцию развития проекта или бизнес-план, а кто-то проявит свои творческие таланты", - приводятся в сообщении его слова.

В пресс-службе рассказали, что к созданию кейсов для "Большой перемены" подключились более 30 крупнейших российских компаний и вузов. Среди них Сбербанк, Mail.ru Group, Росатом, Роскосмос, Ростелеком, арт-кластер "Таврида" и другие.

О проекте

Конкурс "Большая перемена" запустил 28 марта первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Участниками проекта стали более 1 млн школьников 8-10 классов. Отбор включает дистанционный этап, а также очные полуфиналы и финал. 300 победителей в номинации для десятиклассников получат призовой миллион рублей, который можно будет использовать для оплаты обучения в ведущих вузах страны, а также дополнительно пять баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. 300 лучших учеников 8-9 классов смогут рассчитывать на призовые 200 тыс. рублей для оплаты обучения в средних специальных учебных заведениях.

"Большая перемена" входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.