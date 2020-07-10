Наземный транспорт Петербурга вернется к обычному режиму работы с 13 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Графики наземного транспорта и метро Санкт-Петербурга с 13 июля синхронизируются, теперь наземный транспорт будет работать не до 23:00, а до 00:00 мск. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"С 13 июля 2020 года в связи с восстановлением графика работы метрополитена до 00:00 мск работа наземного общественного транспорта возобновляется по обычным графикам - с привязкой к режиму работы подземки. Это сделано для удобства жителей города, чтобы проживающие на удалении от станций метро горожане могли в вечернее время доехать до дома на социальном общественном транспорте", - говорится в сообщении.

В связи с растущим пассажиропотоком профильный комитет совместно с ГКУ "Организатор перевозок" восстановит некоторые маршруты наземного транспорта, отмененные ранее.

Как рассказали журналистам накануне в пресс-службе администрации города, подземная система общественного транспорта также вернется к привычному графику работы с 13 июля. По решению администрации Санкт-Петербурга с первого апреля 2020 года городской метрополитен закрыл на вход и выход вестибюли 17 станций, имеющих по два вестибюля, а также вестибюли пересадочных станций. Такими станциями пассажиры могли воспользоваться через соседний вестибюль или вестибюль пересадочной станции. С 12 мая вестибюли вновь открылись для пассажиров.

Метрополитен Санкт-Петербурга обеспечивает около 40% перевозок в городе, в среднем система обслуживает более 2 млн человек в сутки. Метро города состоит из шести эксплуатационных депо и 72 станции на пяти линиях общей протяженностью 124,8 км.

По последним данным, в Петербурге выявили 26 981 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 20 890 человек, умерли 1 541.