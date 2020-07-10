В Карачаево-Черкесии 60 тыс. семей получили выплаты на детей в период пандемии

ЧЕРКЕССК, 10 июля. /ТАСС/. Дополнительную господдержку на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет в Карачаево-Черкесии получили 60 тыс. семей. Это 98% от семей, претендующих на выплаты, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГУ-ОПФР по Карачаево-Черкесской Республике.

"Всего в Карачаево-Черкесии уже более 60 тыс. семей с детьми получили дополнительную господдержку в период пандемии, это 98% от тех, кто имеет право на выплаты. Единовременная выплата 10 тыс. рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет осуществлена 44,2 тыс. семей. Ежемесячные выплаты по 5 тыс. рублей на детей до 3 лет получили 16 тыс. семей", - рассказала заместитель управляющего ГУ-ОПФР по КЧР Ирина Тамбиева, ее цитирует пресс-служба.

При начислении июльской выплаты Пенсионный фонд использовал данные, предоставленные родителями при обращении за ежемесячным пособием на детей от 0 до 3 лет за период апрель - июнь и единовременной выплатой на детей от 3 до 16 лет, которая начала выплачиваться с 1 июня.