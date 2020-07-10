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Reuters: cотрудников Amazon обязали удалить с гаджетов TikTok

Руководство компании объясняет свое требование рисками, связанными с безопасностью
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© Oriental Image/REUTERS

ТАСС, 10 июля. Американская компания Amazon потребовала у своих сотрудников удалить китайское приложение TikTok с их мобильных устройств, исходя из соображений безопасности. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на служебную записку компании, оказавшуюся в ее распоряжении.

"Из-за рисков, связанных с безопасностью, приложение TikTok больше не разрешено на мобильных устройствах, имеющих доступ к почте Amazon. Если у вас установлен TikTok, вы должны удалить приложение до 10 июля, чтобы сохранить доступ к почте Amazon", - цитирует агентство распоряжение компании.

Отмечается, что использование TikTok через браузер ноутбуков разрешено.

Запущенная в середине 2018 года китайская социальная сеть TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, в настоящее время стала одной из наиболее популярных, уступая лишь Facebook и Instagram.

В понедельник в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские власти не исключают возможности заблокировать на территории страны работу TikTok и других социальных сетей, созданных в КНР. Помпео также напомнил, что американские власти ранее объявили китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности страны.

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