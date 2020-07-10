Попова попросила отдыхающих россиян не забывать о профилактике коронавируса

"И я бы, очень попросила всех, кто сегодня имеет возможность отдыхать, тех, кто сегодня выезжает за город и тем более в курортные зоны, где собираются люди из разных уголков нашей страны, неукоснительно соблюдать все действующие сегодня требования. Это залог здоровья и непосредственно самих отдыхающих, и тех, к кому они вернуться после такого отдыха", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

Ранее с подобным призывом к жителям страны обратился глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, ситуация в курортных регионах стабильна, но это не означает, что можно "полностью забыть про все ограничения и предупреждения".