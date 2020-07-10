Костромская область отменила ограничения на въезд в регион

КОСТРОМА, 10 июля. /ТАСС/. Требования к приезжающим в Костромскую область о наличии отрицательного теста на коронавирус, а также о соблюдении 14-дневной самоизоляции отменены. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Сергея Ситникова.

"Сегодня мы приняли решение о снятии тех ограничений, которые были по приезжающим в Костромскую область. Это касается двухнедельного карантина после приезда, наличия отрицательного теста на коронавирус и справки на контакт. За исключением тех граждан, которые приезжают к нам на лечение и отдых в санаторные, курортные учреждения", - цитирует пресс-служба Ситникова.

Также власти региона приняли решение, что с 15 июля в регионе в полном объеме начнут работать гостиницы и торговые центры, будут открыты уличные парки аттракционов. С определенными ограничениями разрешается работать кинотеатрам - посещать сеансы можно в масках, необходимо соблюдать дистанцию 1,5 м, зрители будут сидеть через кресло (за исключением семей), также нельзя будет принимать пищу в помещениях кинотеатра. В обычном режиме будет работать многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Управление ЗАГС Костромской области с 16 июля возобновит проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака, но при условии соблюдения социальной дистанции гостями и присутствия в зале не более 10 человек.

В Костромской области за сутки выявлено 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 1 814 случаев. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 1 176 человек, умерли 22.