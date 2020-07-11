Около 1,4 тыс. животных забрали из приютов с начала года в Москве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Свыше 970 собак и почти 400 кошек забрали москвичи из городских приютов с начала года. Более 380 животных обрели хозяев в период режима самоизоляции, об этом в субботу сообщила пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

"С начала 2020 года москвичи забрали из городских приютов 979 собак и 393 кошки, при этом более 380 животных обрели новый дом в период режима самоизоляции. С апреля по июнь пристройство проводилось в рамках онлайн-системы, которая дала возможность потенциальным хозяевам приютить питомца, не выходя из дома", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, онлайн-каталоги, по которым москвичи выбирали животных во время пандемии, будут доступны и в дальнейшем. Также останется возможность пройти удаленное собеседование с кураторами, а после этого приехать в приют для знакомства с питомцем.

Отмечается, что в Москве функционируют 13 муниципальных приютов для бездомных животных. В конце марта они были закрыты для посетителей и волонтеров. Вся работа по уходу за животными проводилась сотрудниками учреждений.

"С 9 июня городские приюты открыты для всех, кто готов оказать помощь животным при условии соблюдения мер предосторожности - использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать безопасную дистанцию", - отмечается в материале.