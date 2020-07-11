Новые Instaзоны появятся в Железноводске этим летом

ПЯТИГОРСК, 11 июля. /ТАСС/. Новые Instaзоны установят на Курортном озере в Железноводске (Ставропольский край) этим летом. Об этом сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"В Железноводске летом появятся так называемые Instaзоны, откуда блогерам будет удобно публиковать свой контент", - сказал Моисеев.

По его словам, сначала такие объекты появятся на Курортом озере, позднее их установят на других общественных пространствах.

"Социальные сети - удобный инструмент общения. Проанализировав публикации, наши специалисты сделали вывод, что среди жителей Железноводска самым популярным соцсообществом остается Instagram, а значит необходимо создавать условия. Одними из первых обустроим Instaзоны на Курортном озере, а затем распространим этот опыт на другие не менее знаковые общественные пространства курорта", - отметил Моисеев.

Он сообщил, что в планах на курорте провести большую встречу блогеров. "Уже весной в Железноводске может пройти первый ставропольский Instameet, на который съедутся ведущие блогеры Северного Кавказа", - сказал он.

Железноводск - город-курорт федерального значения, входит в состав эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод.