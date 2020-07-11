Военный экологи собрали около 200 тонн мусора в арктической зоне полуострова Ямал

ТАСС, 11 июля. Экологический взвод Центрального военного округа (ЦВО) собрал около 200 тонн мусора в арктической зоне на мысе Марре-Сале полуострова Ямал. Об этом сообщили в пресс-службе округа в субботу.

"Военнослужащие экологического взвода собрали около 200 тонн металлолома, спрессовали более 3 500 бочек. К работе привлечены 32 военнослужащих, а также 23 единицы техники. Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью", - говорится в сообщении с уточнением, что на мысе Марре-Сале развернут полевой автономный лагерь, в который входят места проживания, пункт питания, а также полевой хлебозавод.

В июне сообщалось, что военные собрали около 60 тонн экологического мусора. Он был доставлен в места складирования.

Силами военных планируется убрать 676 тонн мусора на территории в 4 га. Работы начались 10 июня и продлятся до 1 октября 2020 года.