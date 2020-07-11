В конкурсе проектов городской среды примут участие шесть городов Мурманской области

МУРМАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Шесть городов Мурманской области примут участие в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Межведомственная рабочая группа в Москве одобрила все шесть заявок, сообщила пресс-служба правительства Мурманской области.

"В Москве состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы (МРГ) по IV Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По результатам технической проверки на соответствие правилам МРГ рекомендовала к участию 298 из 301 заявки, в том числе шесть проектов Мурманской области - в городах Апатиты, Североморск, Мончегорск, Заозерск, Полярный и Гаджиево.

В пресс-службе уточнили, что по итогам экспертной оценки межведомственная рабочая группа рассмотрит все заявки и подготовит отчет с предложениями по победителям конкурса, который будет направлен в федеральную комиссию конкурса, которая определит список победителей. Федеральную комиссию возглавляет вице-премьер России Марат Хуснуллин. В состав также входят представители Минстроя России, Минфина России, Минкульта России, Совета Федерации.

"Статистика поступивших заявок не может не радовать, <…> в четвертом конкурсе участвуют 76 регионов, это на пять субъектов больше, чем в предыдущем конкурсе. Во-вторых, техническая экспертиза не одобрила всего три заявки из 301, а это небывалые результаты - участники очень серьезно подошли к проектам. Экспертам предстоит действительно серьезная работа по определению лучших, наиболее проработанных, уникальных проектов", - приводятся в сообщении слова заместителя главы Минстроя России, руководителя межведомственной рабочей группы конкурса Максима Егорова.

В Мурманской области в 2018 году, по информации правительства региона, победителем конкурса стал проект в городе Полярные Зори, который реализован в 2019 году. В этом году реализуются проекты-победители 2019 года в Коле и Мончегорске, зимой 2020 года грант выиграли Кандалакша, Оленегорск и Заполярный, к работам на территории которых приступят в 2021 году. Также в Мурманской области сейчас проводится благоустройство в муниципалитетах-финалистах конкурса 2019 года.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Конкурс проводится по поручению президента России с 2018 года, в нем участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Ежегодно из федерального бюджета выделяется пять миллиардов рублей, которые распределяются среди 80 победителей, с 2018 года победителями конкурса стали 240 проектов, 80 из которых уже реализованы.