Аэропорт Крыма принял первый за пять лет рейс из Владивостока

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Первый с 2015 года самолет по маршруту Владивосток - Симферополь совершил посадку в крымском аэропорту, следует из информации на онлайн-табло авиаузла.

В аэропорту Владивостока ранее сообщили, что в условиях ограничения из-за пандемии нового коронавируса полетов на международных направлениях у жителей Приморья появилась возможность отдохнуть на черноморском побережье, которое станет хорошей альтернативой традиционному отдыху на зарубежных курортах. Первый самолет на новом маршруте вылетел из Приморья в 10:08 по местному времени (03:08 мск).

"Совершил посадку в 12:16 (мск - прим. ТАСС)", - сообщается на онлайн-табло аэропорта Симферополя.

В пресс-службе аэропорта Симферополя уточнили, что этот борт выполнил первый в новейшей истории прямой рейс из Приморья в Крым. "Впервые открыто прямое беспосадочное авиасообщение между Симферополем и Владивостоком. Ранее на этом направлении были единичные рейсы, например, в 2015 году, но с промежуточными посадками в других аэропортах. Загрузка рейса свидетельствует о популярности маршрута", - приводятся в сообщении слова гендиректора аэропорта Евгения Плаксина.

Уточняется, что первый самолет из Владивостока в аэропорту Симферополя встретили водной аркой приветствия. Boeing 747, высота которого 8 метров, а размах крыла 65 метров, прошел сквозь направленные друг на друга из пожарных автомобилей струи воды. "После открытия авиасообщения с Владивостоком география полетов в Крым расширилась до 56 направлений", - добавили в пресс-службе.

Прямое авиасообщение между Владивостоком и Симферополем восстановлено впервые с 2015 года. В этом сезоне рейсы в Крым будут выполняться еженедельно по субботам на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 747-400 с местами бизнес-класса. Время полета составит около 10 часов.

Курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии. Отели и санатории полуострова с 1 июля начали принимать туристов из других регионов страны. До этого в течение двух недель они работали только для жителей региона. Глава республики Сергей Аксенов на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что аэропорт Симферополя сейчас ежедневно принимает 17 тыс. пассажиров и отправляет 8 тыс. человек, пассажиропоток увеличивается после снятия ограничений для туристов.