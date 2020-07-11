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Рейсы Севастополь - Ялта судна на подводных крыльях "Комета" возобновляются

Пресс-секретарь Группы компаний "Калашников" Марк Разенков отметил, что ремонтно-восстановительные работы выполнены в полном объеме

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Новейшее судно на подводных крыльях "Комета" возобновит курсирование по маршруту Севастополь - Ялта - Севастополь с 12 июля, сообщил журналистам пресс-секретарь Группы компаний "Калашников" Марк Разенков.

"Комета возобновляет курсирование по маршруту Севастополь - Ялта - Севастополь с 12 июля. Ремонтно-восстановительные работы выполнены в полном объеме, проведены все необходимые проверки, судно полностью готово к выходу на маршрут", - отметил он.

Судно на подводных крыльях "Комета" в этом сезоне начало перевозить пассажиров между Севастополем и Ялтой с 1 июля, но позже на горячей линии оператора перевозок "Морские скоростные пассажирские перевозки" сообщили, что по техническим причинам навигация была приостановлена, точные причины не назывались.

Первая "Комета" построена на заводе "Вымпел" в Рыбинске. Судно берет на борт 120 пассажиров, экипаж составляет пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев его скорость достигает 35 узлов (около 65 км/ч). Судно может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания. Всего, по данным концерна "Калашников", планируется строительство пяти судов такого типа.

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