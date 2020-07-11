Кириенко заявил, что новые форматы празднования Дня Победы должны сохраняться

СУДАК, 11 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил о том, что форматы празднования Дня Победы и поздравления ветеранов, которые появились в условиях пандемии нового коронавируса, должны сохраниться.

"Мы пытались спасти ситуацию (с празднованием Дня Победы в условиях пандемии - прим. ТАСС). Нельзя 9 мая не поздравить ветеранов, и мы придумывали какие-то временные меры. А сейчас ощущение такое, что новые традиции возникли. По эмоции, это гораздо серьезнее, чем наши традиционные официальные поздравления", - сказал Кириенко в субботу в ходе общения с участниками форума "Таврида".

По его словам, в интернете многие россияне говорили о том, что новые форматы празднования Дня Победы должны продолжаться. "Окна Победы, [акция] День Победы на балконе, поздравление ветеранов и песни всем двором - это нужно не потерять", - добавил Кириенко.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. С прошлого года он проводится неподалеку от Судака. В бухте Капсель постепенно строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить мероприятия в любое время года. Прошлый сезон для "Тавриды" стал рекордно долгим: смены проводились с 11 мая по 5 октября. В этом году также планировался длинный сезон, однако планы нарушила пандемия.