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Пандемия коронавируса нового типа

В мире за сутки выявили более 219 тыс. случаев заражения коронавирусом

По данным ВОЗ, число летальных исходов составило более 5,2 тыс.

ТАСС, 11 июля. Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 219 тыс., превысив 12,3 млн. Согласно опубликованным в субботу вечером данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось более чем на 5,2 тыс. и составило свыше 556 тыс.

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По состоянию на 11:00 мск 11 июля в мире было зарегистрировано 12 322 395 инфицированных и 556 335 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 219 983, число умерших увеличилось на 5 286. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 228 102 случая заражения и 5 565 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 6 397 230. За сутки этот показатель вырос на 132 520. Число умерших там увеличилось на 3 487 и достигло 279 857. В Европе насчитываются 2 888 850 заразившихся и 202 837 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 20 770, количество умерших увеличилось на 497.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 255 977, зафиксировано 30 145 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 17 198, умерли 455 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3 097 300. Далее следуют Бразилия (1 755 779), Индия (820 916), Россия (720 547), Перу (316 448), Чили (309 274), Великобритания (288 137), Мексика (282 283), Испания (253 908) и Иран (252 720).

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БразилияМексикаПеруСШАИндияИранИспанияВеликобританияРоссияЧилиПандемия коронавируса нового типа
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