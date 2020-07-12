В Петропавловском соборе Петербурга прошло богослужение в День апостолов Петра и Павла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Праздничное богослужение в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга в День святых первоверховных апостолов Петра и Павла прошло с соблюдением санитарных норм. Об этом ТАСС сообщили в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии.

"Богослужение прошло с соблюдением санитарных мер, прихожане использовали средства индивидуальной защиты. "[В храме] нет отметок на полу, но люди старались соблюдать дистанцию", - отметила собеседница агентства, не уточнив количество прихожан.

По ее словам, богослужение уже закончилось, и сейчас свою проповедь читает митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

"Мы сегодня поздравляем всех, кто носит имена Петра и Павла, с их именинами, и, конечно, для нашего города это особый день", - сказали в секторе коммуникаций, напомнив, что святые апостолы Петр и Павел считаются небесными покровителями Санкт-Петербурга. "Это первая литургия в Петропавловском соборе после [периода приостановки работы музеев и учреждений культуры из-за] пандемии", - отметила собеседница агентства. Собор находится на территории государственного музея истории Санкт-Петербурга, который возобновил работу 6 июля.

В городе есть несколько храмов, которые носят имя Петра и Павла, но Петропавловский собор считается главным из них. Расположенный в центральной части территории Петропавловской крепости, собор является памятником архитектуры петровского барокко и мемориалом русской воинской славы. Он считается одной из главных православных святынь Петербурга. В соборе находится усыпальница императорского Дома Романовых - в храме похоронены все российские императоры и императрицы начиная с Петра I, за исключением Петра II и Иоанна VI, а также члены царствующей семьи.

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла - один из значимых христианских праздников. Отмечается Православной Церковью 12 июля (29 июня по старому стилю) и завершает Петров пост. Установлен в память о мученической кончине святых апостолов Петра и Павла, а также о праздновании перенесения их мощей в Риме в 258 году.

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