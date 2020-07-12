Жителей Подмосковья предупредили о грозе с дождем и ветре до 17 м/с до конца суток

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о грозе с дождем и усилении ветра до 17 м/с до конца суток в воскресенье.

"В период с 11:00 мск до конца суток 12 июля в Московской области местами ожидается гроза с дождем, местами сильным, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

В МЧС рекомендуют во время дождя воздержаться от поездок и по возможности оставаться в квартире или на работе. Ели ливень застал на улице, то не стоит спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, а лучше постараться укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

При порывистом ветре, находясь на улице, в главке МЧС советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки и антенн.