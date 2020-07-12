В Татарстане умер виолончелист Альберт Асадуллин

ТАСС, 12 июля. Виолончелист, заслуженный артист России Альберт Асадуллин умер в Татарстане. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте Минкультуры республики.

"Татарстанская культура понесла невосполнимую утрату. Ушел из жизни Альберт Ахатович Асадуллин - выдающийся виолончелист, яркий представитель отечественной исполнительской школы и авторитетный педагог. Настоящий мастер и творец, мудрый наставник, он посвятил себя классическому музыкальному искусству, щедро дарил окружающим свой талант и вдохновение", - отмечается в сообщении.

Асадуллин умер на 71-м году жизни, указано в сообщении на сайте Казанской государственной консерватории.

Альберт Асадуллин родился в 1949 году. Более 40 лет преподавал в Казанской консерватории, с 2010 года заведовал кафедрой альта, виолончели и контрабаса. С 1980 года играл в составе струнного квартета Казанской консерватории (с 1996 года - Государственный квартет Республики Татарстан), с которым выступал с гастролями в Германии, Франции, Финляндии, Индии, Малайзии, Кувейте и других странах. Народный артист Республики Татарстан (2000), заслуженный артист РФ (2006).