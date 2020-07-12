Копии писем с фронта получили более 500 молодоженов Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Более 500 молодых пар Ставропольского края получили копии фронтовых посланий Времен Великой Отечественной войны. Письма писали участники боев своим невестам и женам, сообщили журналистам в воскресенье в краевом управлении по информационной политике.

"Более 500 молодых пар на Ставрополье получили копию письма с фронта. В год 75-летия Победы в отделах ЗАГС Ставропольского края вступающим в брак вручаются копии писем с фронта, адресованных любимым, невестам, женам. Каждое такое письмо пропитано любовью и тоской по близким людям, по родным местам. Каждая такая весточка для его автора могла стать последней", - говорится в сообщении.

Акцию "Великая Победа в истории создания моей семьи" краевое управление ЗАГС приурочило к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Помимо вручения писем молодоженам, специалисты собирают истории о фронтовых парах, которые создали семью во время войны или в послевоенное время. Все истории размещаются на официальном сайте управления ЗАГС.

В годы войны жители Ставрополья снабжали фронт продовольствием и одеждой, санатории Кавминвод, превратившиеся в госпитали, вернули в строй сотни тысяч бойцов. В августе 1942 года германские войска вторглись на территорию Ставрополья, к 1 сентября была оккупирована почти вся территория края, проводились массовые расстрелы и уничтожение мирного населения. 21 января 1943 года Ставрополь, а впоследствии и весь край были освобождены. По архивным данным, в годы войны на территории города Ставрополя было заключено около 3 тыс. браков, почти треть из них в 1945 году.