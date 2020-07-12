СМИ: новый штамм коронавируса в Гонконге увеличил свою заразность на 30%

ТАСС, 12 июля. Мутация коронавируса привела к появлению его более заразного штамма, теперь каждый заболевший может заразить четверых в ходе третьей волны заболеваемости, которая началась в Гонконге. Об этом пишет в воскресенье газета South China Morning Post .

"Международное исследование показало, что мутация ДНК в наиболее широко распространенном штамме вируса сделало его на 31% более заразным. Если в марте число заражаемых людей одним заболевшим выросло с 2,5 до 3, то сейчас оно увеличилось до 4. Но нет свидетельств, что вирус стал более смертельным", - заявил в статье декан медицинской школы Гонконгского университета Габриэль Льюнг.

Новая волна почти наверняка связана со снятием мер сохранения социальной дистанции, считают ученые, так как вспышка инфекции в городе случилась в районах вокруг двух ресторанов и одного дома престарелых. В настоящее время в городе проводят от 4 до 5 тыс. тестов в день. Чтобы остановить новую вспышку заболеваемости ученые советуют вернуть ограничения в местах общественного питания.

"Представители министерства здравоохранения предупредили, что третья волна коронавируса в Гонконге является наиболее серьезной, после того как по меньшей мере 61 человек в городе заболел или получил положительный тест на вирус. В субботу в городе 16 человек заболели из 28 подтвержденных случаев, еще 33 человека ждут подтверждения. Всего в Гонконге число заболевших составило 1431, а умерших - семь", - говорится в статье.