На Западном берегу Иордана из-за коронавируса ввели комендантский час

КАИР, 12 июля. /ТАСС/. Палестинские власти объявили в воскресенье о введении комендантского часа и продлении еще на четыре дня карантина на Западном берегу реки Иордан из-за новой вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщило во вторник информационное агентство WAFA .

Согласно решению правительства, "новый режим будет действовать пока до четверга". Кроме того, на две недели вводится комендантский час, который запрещает любое передвижение с 20:00 до 06:00. Движение между провинциями полностью закрыто на 14 дней. Запрещены свадьбы, похороны и любые другие мероприятия, предусматривающие массовое скопление людей. Функционируют только аптеки, пекарни и продовольственные магазины, а также производственные предприятия.

Жителей настоятельно призывают неукоснительно соблюдать меры безопасности и не выходить из дома без острой необходимости, соблюдать социальную дистанцию, носить маски, воздерживаться от посещения мечетей и церквей. Нарушителей будут наказывать денежными штрафами. Вынужденные меры могут быть снова продлены в зависимости от развития ситуации, указывается в решении кабмина.

Западный берег был полностью закрыт 3 июля в связи с повторным распространением коронавируса, в первую очередь это коснулось Хеврона, Вифлеема и Наблуса, где зафиксировано наибольшее количество новых случаев заражения. Сейчас неблагоприятная эпидемиологическая обстановка складывается и в Рамалле.

По данным палестинского Минздрава, после некоторого затишья на Западном берегу зафиксирована повторная вспышка вызываемого коронавирусом заболевания. К настоящему моменту подтверждено 7 037 случаев заражения. От осложнений умерли 37 человек, хотя за весь период первого карантина с марта по конец мая из жизни ушли всего пять человек. Более 1,1 тыс. больных выздоровели.

В конце мая палестинские власти объявили о завершении карантина, введенного за два с лишним месяца до этого. Тогда же был отменен режим чрезвычайной ситуации, а Западный берег Иордана вернулся к обычной жизни. В секторе Газа за все время было выявлено чуть более 70 заболевших, 60 из которых уже выздоровели, один умер.