На Западном берегу Иордана из-за коронавируса ввели комендантский час

КАИР, 12 июля. /ТАСС/. Палестинские власти объявили в воскресенье о введении комендантского часа и продлении еще на четыре дня карантина на Западном берегу реки Иордан из-за новой вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщило во вторник информационное агентство WAFA.
Согласно решению правительства, "новый режим будет действовать пока до четверга". Кроме того, на две недели вводится комендантский час, который запрещает любое передвижение с 20:00 до 06:00. Движение между провинциями полностью закрыто на 14 дней. Запрещены свадьбы, похороны и любые другие мероприятия, предусматривающие массовое скопление людей. Функционируют только аптеки, пекарни и продовольственные магазины, а также производственные предприятия.
Жителей настоятельно призывают неукоснительно соблюдать меры безопасности и не выходить из дома без острой необходимости, соблюдать социальную дистанцию, носить маски, воздерживаться от посещения мечетей и церквей. Нарушителей будут наказывать денежными штрафами. Вынужденные меры могут быть снова продлены в зависимости от развития ситуации, указывается в решении кабмина.
Западный берег был полностью закрыт 3 июля в связи с повторным распространением коронавируса, в первую очередь это коснулось Хеврона, Вифлеема и Наблуса, где зафиксировано наибольшее количество новых случаев заражения. Сейчас неблагоприятная эпидемиологическая обстановка складывается и в Рамалле.
По данным палестинского Минздрава, после некоторого затишья на Западном берегу зафиксирована повторная вспышка вызываемого коронавирусом заболевания. К настоящему моменту подтверждено 7 037 случаев заражения. От осложнений умерли 37 человек, хотя за весь период первого карантина с марта по конец мая из жизни ушли всего пять человек. Более 1,1 тыс. больных выздоровели.
В конце мая палестинские власти объявили о завершении карантина, введенного за два с лишним месяца до этого. Тогда же был отменен режим чрезвычайной ситуации, а Западный берег Иордана вернулся к обычной жизни. В секторе Газа за все время было выявлено чуть более 70 заболевших, 60 из которых уже выздоровели, один умер.