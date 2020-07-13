Два детских сада в Южно-Сахалинске возобновили работу после карантина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области разрешило возобновить с понедельника работу южно-сахалинских детских садов "Аленький цветочек" и "Гармония". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

Оба дошкольных учреждения ушли на карантин 8 июля из-за выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией. Закрытыми остаются еще три детсада в областном центре и один в селе Троицкое Анивского района на юге Сахалина.

"В дошкольных учреждениях №16 "Аленький цветочек" и №18 "Гармония" провели комплексную дезинфекцию помещений, и с 13 июля они вновь начали принимать детей", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, теперь в "Аленький цветочек" детей из группы №1 допустят лишь при наличии справки о состоянии здоровья и результатов лабораторного обследования на коронавирус, полученных не ранее 14-го дня от даты последнего посещения ребенком детсада. Аналогичные требования предъявляются и к детям из группы №13 детсада "Гармония".

В области проходят лечение 793 человека с коронавирусом, 640 пациентов уже выписаны из больницы. Летальных исходов и тяжелых случаев в регионе за все время пандемии не зарегистрировано. Сахалинская область входит в число субъектов России с самыми низкими показателями заболеваемости и является единственным регионом в России, реализовавшим третий этап снятия режима самоизоляции.