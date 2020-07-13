Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота"

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в воскресенье вывозным рейсом компании "Аэрофлот" из Нью-Йорка в Москву, откуда они направятся в другие города. Об этом свидетельствует информация на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

Как отмечается на онлайн-табло воздушной гавани, рейс SU103 отправлен. Ожидаемое время прибытия самолета Boeing 777-300 в аэропорт Шереметьево - 12:05 мск.

По прибытии в Москву пассажиры будут пересажены на два других борта, которые доставят их в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. На вывозной рейс из Нью-Йорка были приглашены жители Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Астраханской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областей, Ненецкого автономного округа, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Карелия, Коми, Адыгея и Калмыкия, Республики Крым и Севастополя, а также Санкт-Петербурга.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 апреля заявил, что более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой на фоне ситуации с распространением нового коронавируса. После этого целый ряд вывозных рейсов "Аэрофлота" в РФ был организован из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса (штат Калифорния) и Майами (штат Флорида).