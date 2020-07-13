В Подмосковье вернулись военврачи полевого госпиталя после выполнения заданий в Дагестане

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Военнослужащие полевого госпиталя гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) вернулись в пункт постоянной дислокации после выполнения специальных задач в Дагестане. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ЗВО.

"После выполнения задач в подмосковном Алабино военнослужащих встретил командующий гвардейской танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисел и поблагодарил личный состав за оказанную помощь местному населению, где они больше месяца оказывали всю необходимую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакске", - сообщили в округе.

В составе колонны вернулись более 130 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста и 38 единиц специальной военной техники. В общей сложности они совершили марш протяженностью 1 800 км.

Военные медики больше месяца оказывали помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакске. Всего через стационар прошло более 200 местных жителей, которые завершили полный курс лечения и были выписаны после выздоровления. Также около 1,5 тыс. граждан получили медицинскую и консультативную помощь, было проведено 1,5 тыс. ПЦР-исследований с использованием новейших мобильных лабораторий.

Помощь населению республики в борьбе с распространением коронавирусной инфекции осуществлялась в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина и указаниями министра обороны РФ Сергея Шойгу. В Дагестане были развернуты два полевых мобильных многопрофильных госпиталя общей вместимостью на 200 мест. Медицинскую помощь жителям республики оказывали более 200 военнослужащих, в том числе 168 врачей, средних и младших медицинских специалистов.