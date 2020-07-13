Российские туроператоры заявили о готовности возобновить чартерные рейсы в Доминикану

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские туроператоры готовы возобновить чартерные рейсы в Доминикану с августа в связи с тем, что страна готова принимать отечественных туристов, сообщает "Вестник АТОР" .

"Российские туроператоры готовы возобновить чартерные рейсы в Доминикану с августа. В вопросе возобновления авиасообщения России с другими странами важна безопасность направления и принцип взаимности. Доминикана официально заявляет о том, что готова принимать туристов из России и надеется на возобновление чартерных программ в этом году", - отмечается в сообщении.

По словам директора представительства министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Белоруссии Галины Лысенко, с 1 июля Доминикана открыта для туристов из всех стран мира, никаких специальных ограничений для России или любой другой страны нет. Сейчас Доминикана уже приняла первые рейсы - из США (около 30% - туристы, 70% - вернувшиеся из США граждане Доминиканы), а также из Швейцарии (все - туристы). По данным Лысенко, туроператоры России не теряют надежды на возобновление чартерных рейсов в Доминикану в этом году. Так, туроператор Pegas Touristik предварительно запланировал начало полетов в 4 региона Доминиканы из Москвы в августе, из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани - в октябре.

"Фактически все российские туроператоры готовы в случае возобновления международного авиасообщения выполнять программы в прошлогодних объемах и в той же географии вылетов", - отметила Лысенко.

В туриндустрии Доминиканы действуют специальные протоколы по приему туристов, призванные гарантировать их безопасность от нового коронавируса. В частности, заполняемость отелей в Доминикане не должна превышать 30%. Пятая часть персонала отелей не прекращала работу во время пандемии, поэтому все отели технически готовы к приему туристов из России. Туристам не нужна справка об отсутствии COVID-19.

8 июля Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение на первом этапе. Данные страны возможно рассматривать в качестве кандидатов для возобновления авиасообщения на первом этапе. В перечене стран, которые подходят по эпидемиологическим показателям, оказались девять государств Евросоюза (Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия), а также Вьетнам, Китай, Монголия, Шри Ланка.