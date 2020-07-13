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В России ущерб от преступлений за полгода составил 292,7 млрд рублей

Существенная часть ущерба (91,1%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа, сообщает МВД
Здание Министерства внутренних дел РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства внутренних дел РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Порядка 292,7 млрд рублей составил ущерб от преступлений, совершенных в России с января по июнь текущего года. Об этом говорится в статистических данных МВД.

"Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 292,7 млрд рублей, что на 3,6% меньше аналогичного показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным статистики МВД, существенная часть ущерба (91,1%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа. Вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% сократилось число преступлений экономической направленности, которые выявлены правоохранительными органами. Всего выявлено 63,5 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 6,3%.

"Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 214,1 млрд рублей", - отмечается в материалах министерства.

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