В России ущерб от преступлений за полгода составил 292,7 млрд рублей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Порядка 292,7 млрд рублей составил ущерб от преступлений, совершенных в России с января по июнь текущего года. Об этом говорится в статистических данных МВД.

"Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 292,7 млрд рублей, что на 3,6% меньше аналогичного показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным статистики МВД, существенная часть ущерба (91,1%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа. Вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% сократилось число преступлений экономической направленности, которые выявлены правоохранительными органами. Всего выявлено 63,5 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 6,3%.

"Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 214,1 млрд рублей", - отмечается в материалах министерства.