В России за сутки выявили 6 537 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 537, общее число заразившихся достигло 733 699. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя уже неделю не превышает 0,9%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Москве (0,3%), Московской области (0,3%), Северной Осетии (0,4%), Карачаево-Черкессии (0,5%), Ингушетии (0,5%), Дагестане (0,5%), Калининградской области (0,5%), Чечне (0,5%).

Новые 672 случая выявлены в Москве, 291 - в Санкт-Петербурге, 270 - в Ханты-Мансийском АО, 235 - в Алтайском крае, 218 - в Свердловской области.

В настоящее время в РФ болеют 218 239 человек.

Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, возросло за сутки на 2 960, всего в России выздоровел уже 504 021 человек, также сообщили в оперативном штабе.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 69% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

Число умерших

Число умерших пациентов с коронавирусом составило за сутки 104 против 130 днем ранее, это минимальный показатель с 29 июня.

Согласно данным штаба, всего от инфекции скончались в РФ 11 439 человек. Общее число умерших составляет 1,55% от всех заразившихся в России.