СБ: Россия лучше большинства других стран подготовилась к пандемии коронавируса

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. России удалось не допустить угроз экономической безопасности из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, страна была готова к угрозам лучше, чем многие другие государства. Об этом в интервью журналистам заявил в понедельник помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.

"Следует отметить, что Россия была лучше подготовлена к возникшему шоку по сравнению с подавляющим числом стран, в том числе относящихся к экономически развитым", - сказал он. Представитель СБ полагает, что "низкий уровень внешнего государственного и частного долга, накопленные финансовые ресурсы Фонда национального благосостояния позволяют существенно сгладить негативное влияние текущей глобальной экономической ситуации, в том числе в части сохранения достаточного уровня устойчивости национальной валюты".

"При этом оперативно заключенное в рамках ОПЕК+ соглашение о сокращении добычи нефти оказало позитивное влияние на котировки мировых цен на нефть. Уже сейчас нефтяные цены приблизились к прогнозному уровню, обеспечивающему бездефицитное исполнение запланированного бюджета страны", - подчеркнул Абелин. По его словам, "все это позволило оказать необходимую поддержку наиболее пострадавших секторов экономики, в первую очередь системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, а также доходов населения, включая финансовую помощь семьям, имеющим детей".

По мнению представителя СБ, "в целом принятые решения, а также оперативность их реализации позволили сохранить устойчивость функционирования российской экономики и не допустить реализации угроз экономической безопасности страны в период критической фазы прохождения пандемии коронавирусной инфекции". При этом он обратил внимание на тот факт, что "коронавирусная инфекция уникальна, поскольку драматически затронула все сферы жизни, при том, что высокоэффективных адресных способов борьбы с ней у человечества не оказалось".

"Для дальнейшей минимизации негативного ее влияния в "пост-карантинный" период на заседании Межведомственной комиссии Совета безопасности России по безопасности в экономической и социальной сфере были выработаны рекомендации правительству и Банку России по реализации целого ряда мер, что позволит снизить угрозы экономической безопасности, связанные с глобальным экономическим кризисом в условиях продолжающегося санкционного давления США и их союзников в отношении нашей страны", - сообщил Абелин.