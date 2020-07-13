Исторические и природные памятники Старой Ладоги войдут в туристско-рекреационный кластер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Территория по берегам Волхова в Ленинградской области, где располагается Старая Ладога, будет развиваться как туристический кластер, включающий исторические объекты и памятники природы. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Instagram губернатор региона Александр Дрозденко.

"Старая Ладога с крепостью и храмами, рукотворные пещеры, Горчаковщинский водопад, могила Олега и все сопки рядом войдут в состав туристско-рекреационного кластера "Староладожский", - написал Дрозденко. Он также напомнил о планах обустроить территорию и создать смотровую площадку возле сопки на берегу Волхова, которая считается могилой князя Олега и пользуется популярностью у туристов.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, туристско-рекреационный кластер "Староладожский" планируется создать на территории Староладожского и Иссадского сельских поселений. "Его территория будет включать памятник природы с рукотворными пещерами, колонией летучих мышей, самым высоким в Ленинградской области Горчаковщинским водопадом. Также в проект войдет и богатое культурное наследие по обоим берегам реки Волхов - село Старая Ладога с крепостью, двумя действующими монастырями, многочисленными сопками и курганами на левом берегу, а также Любшанское городище, усадьба Сельцо-Горка - на правом. Авторы проекта ожидают синергетический эффект от его реализации, поскольку будет задействовано развитие рекреационного, экологического, водного, культурно-познавательного туризма и паломничества", - говорится в сообщении пресс-службы.

Представители областного правительства также рассказали, что планируется создать туристско-рекреационный кластер "Токсовский" во Всеволожском районе, который объединит уже действующие особо охраняемые природные территории - природный парк "Токсовский", памятник природы "Токсовские высоты", охраняемый природный ландшафт "Озеро Вероярви" и существующие спортивные, рекреационные и культурные объекты. Будут модернизированы действующие экологические маршруты, планируется увеличить их протяженность и обустроить инфраструктуру. Как отметили в пресс-службе, "кластер "Токсовский" позволит жителям агломерации планировать активный отдых на близлежащих территориях с развитой спортивной базой и сохраненными ценными природными комплексами".

Проекты по созданию Староладожского и Токсовского туристско-рекреационных кластеров участвуют во Всероссийском конкурсе по развитию экотуризма в России, организатором которого выступает Агентство стратегических инициатив.