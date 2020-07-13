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Пандемия коронавируса нового типа

В Пермском крае до 28 июля продлили масочный режим

Ограничения также распространяются, в частности, на проведение культурно-массовых мероприятий и занятия фитнесом

ТАСС, 13 июля. Власти Пермского края продлили действие масочного режима и правила социальной дистанции в регионе до 28 июля, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом принято решение о продлении некоторых ограничительных мер в Пермском крае до 28 июля. Речь идет о сохранении социальной дистанции и масочного режима", - говорится в сообщении.

Ограничения также распространяются на проведение культурно-массовых мероприятий, занятия фитнесом, работу физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, фудкортов в торговых центрах. При этом оперштаб принял решение разрешить с соблюдением санэпидемиологических мероприятий деятельность аттракционов в парках культуры и отдыха.

По данным Роспотребнадзора на 13 июля, всего в крае выявлено 4 474 заразившихся коронавирусом, выздоровели 3 352 жителя региона.

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РоссияПермский крайПандемия коронавируса нового типа
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